W dzisiejszym świecie, pełnym nowatorskich rozwiązań w dziedzinie pielęgnacji skóry, marka Beauty Box by Klinika La Perla wprowadza swoją innowacyjną serię Micro ACTIVE by Kalina Ben Sira, produkty powstałe we współpracy z Polską Akademia Nauk- PAN oraz Wyższą Szkołą Inżynierii Zdrowia. Skoncentrowane na zaawansowanych technologiach i składnikach aktywnych, produkty tej linii, takie jak Rozjaśniające Serum i Rewitalizujący Krem do Twarzy, obiecują rewolucję w codziennej pielęgnacji skóry. Celem projektu było zbudowanie oferty dla skóry dojrzałej, kremu skutecznie walczącego z objawami i skutkami starzenia skóry, przy użyciu silnie skoncentrowanych substancji aktywnych.