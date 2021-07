Kobiecym okiem. Smartwatche nie tylko dla fanów technologii i sportsmenek

Czy smartwatch może wyglądać jak biznesowy zegarek, który zakłada się do garsonki czy eleganckiej sukienki? Może. Prezentujemy eleganckie modele z klasycznymi elementami. One nie będą wyglądać z twoimi ubraniami jak przysłowiowy "kwiatek do kożucha". Choć kwestia tego, czy do wyjściowej sukienki nosi się zegarek, czy nie, dla niektórych jest dyskusyjna, dla nas w tym temacie powinna panować swoboda i wolność – jeśli jest ci to potrzebne, włóż choćby masywny, militarny model z kompasem do sukni ślubnej! Jeśli jednak cenisz subtelną elegancję i zależy ci na tym, żeby od kwiecistej sukienki taki zegarek w odmiennym stylu się nie odróżniał, psując przemyślany efekt, wybierz model łączący nowoczesność z tradycją!