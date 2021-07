Kobiety rezygnują ze staników, bo są niewygodne i uciskające. "To najlepsza decyzja w moim życiu"

– Obnażeni latem mężczyźni, którzy spacerują bez koszulki, nikogo nie dziwią, są władcami ulicy. Często kobiety latem są bardziej oceniane negatywnie, bo wybrały się na spacer bez stanika. To też przejawia się podwójnymi standardami np. na Instagramie. Posty, które pokazują kobiece sutki, są usuwane, cenzurowane – męski sutek może być prezentowany. My kobiety ściągamy stanik, aby się lepiej poczuć, bo jest gorąco i już włącza się auto-cenzor. Struktury dyscyplinowania kobiet są tak silne, że one same mają to w głowie – podsumowuje artystka.