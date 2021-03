Kolejne mądrości Joanny Przetakiewicz. Pozuje w niebieskich rajstopach

Projektantka Joanna Przetakiewicz już wielokrotnie udowadniała, że wiek to tylko liczba. Na social mediach stara się przekonać kobiety do pozytywnego myślenia, nakłania je także do częstszego uśmiechu. Według Przetakiewicz to właśnie dobry humor jest podstawą młodego wyglądu.

Joanna Przetakiewicz ma dobre rady dla kobiet. Źródło: AKPA