Szuka zaginionego brata. Gdzie przebywa Gilbert Leroy Fournier?

"Gilbert jest jedynym z mojego rodzeństwa, którego nie udało mi się do tej pory odnaleźć. To dla mnie bardzo ważne. Czuję, jakby brakowało części mnie samej. Gdy się widzieliśmy, miał dwa latka, kręcone włosy i był wysoki, jak na swój wzrost. I to wszystko, co o nim mogę powiedzieć" - powiedziała Michalski na łamach "The Sault News".