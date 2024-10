Kolekcja Winter Casual marki Patrizia Aryton to modowa podróż przez nieujarzmioną naturę i świat wyrafinowanych detali

Kolorystycznym motywem przewodnim kolekcji Winter Casual są odcienie szlachetnej melanżowej szarości – uszyte z wysokiej jakości tkanin płaszcze i dzianiny w tych barwach idealnie wpasowują się w klimat miasta wypełnionego jesienno-zimową aurą. Kapsuła Winter Casual marki Patrizia Aryton została zaprojektowana i przemyślana tak, że zawiera wszystkie elementy niezbędne do stworzenia otulacjących, ciepłych, warstwowych sylwetek, aby pozostawały kobiece i szykowne, a przy tym niezwykle wygodne. Kampania podkreśla połączenie funkcjonalności z elegancją. Z najwyższej jakości surowcami, takimi jak kaszmir, baby camel i alpaka, warstwa po warstwie budujemy stylizacje na nadchodzące chłodne miesiące. Patrycja Cierocka-Szumichora jest mistrzynią łączenia barw, a jej klientki doceniają możliwość dobrania kompletnej stylizacji w pasujących do siebie wariantach tego samego koloru. – Motywem przewodnim kapsuły jest szarość w strukturalnych, melanżowych tkaninach i dzianinach, która wróciła w sposób spektakularny do grupy najważniejszych kolorów. Główną rolę grają tutaj otulające ciepłe płaszcze, swetry i żakiety, które z sezonu na sezon dopracowujemy do jeszcze większej perfekcji – mówi Patrycja Cierocka-Szumichora. Absolutny must-have sezonu to płaszcz uszyty ze szlachetnej mieszanki wełny, jedwabiu i kaszmiru, inspirowany oversizowym trenczem w kolorze melanżowej szarości. Ten długi, elegancki wełniany trencz będzie hitem kolekcji. Można do niego dobrać sweter z kaszmiru lub z wełny merynosów w jaśniejszym odcieniu, marynarkę w kolorze grafitowym, zestawić z czapką z daszkiem, dopasowanymi kolorystycznie rękawiczkami czy kaszmirowym szalikiem. Ten oversizeowy płaszcz występuje również w odcieniu militarnej zieleni.