Kolorowe worki, plecionki i bagietki w stylu 2000. W te evergreeny warto zainwestować!

Od dawna przywykłyśmy do noszenia klasycznych listonoszek czy maxi shopper bags, które pomieszczą wszystko – od telefonu i saszetki z kosmetykami po mleko owsiane kupione na szybko przed pracą. Z jednej strony chcemy, żeby było praktycznie, z drugiej wciąż szukamy splendoru i oryginalności. Nic dziwnego, że nasz styl życia zainspirował projektantów z USA do stworzenia torebki typu bucket. I to w dodatku w kolorze pomarańczowym! Torba-worek od Marca Jacobsa trochę nawiązuje do francuskich sakiewek z okresu baroku, ale także do użytkowych torebek, jakie noszono w czasach koczowniczych. Dziś to wraca – dziś jesteśmy bardziej mobilni niż kiedykolwiek. Potrzebujemy więc czegoś, co będzie wygodne i stylowe.