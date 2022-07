Kombinezon damski – idealny wybór na plażę, miasto i imprezę. Zobacz, jaki model wybrać w tym sezonie!

Kombinezon na plażę – jak nosić go na wakacjach?

Dziewczyny pokochały kombinezon w plażowych stylizacjach. Jesteś jedną z nich? W takim razie w tym sezonie obowiązkowo zafunduj sobie model z krótkimi nogawkami i mocno wyciętą górą. Mogą być to wstawki w okolicach brzucha i talii albo głęboki dekolt. Mile widziane są także odsłonięte plecy czy góra bez ramiączek. Eksperymentuj z kolorami i wzorami. Naszymi faworytami na lato są soczyste odcienie zieleni, różu i pomarańczu oraz tropikalne motywy, kwiaty i animal print. Do kombinezonu na plażę dodawaj japonki albo sandały i dużą torebkę, do której wrzucisz wszystko, czego możesz potrzebować w trakcie relaksu nad morzem.