Komu przysługuje 14. emerytura? Niestety nie każdy dostanie dodatkowe pieniądze od ZUS-u

14. emerytura wzbudza wśród Polaków wielkie emocje. W końcu to niemały zastrzyk gotówki, który wielu seniorom może nieco ułatwić życie. Okazuje się jednak, że spora grupa obywateli nie może liczyć na wypłaty tego typu środków.

Już w sierpniu zostaną wypłacone 14. emerytury. To dodatkowe świadczenie, które dzięki wprowadzonej niedawno ustawie, ma być wypłacane seniorom każdego roku. Komu przysługuje i co trzeba zrobić, by otrzymać te właśnie środki od ZUS-u? Odpowiadamy.

14. emerytura bez wniosków

14. emerytura to świadczenie wprowadzone w 2021 r., by seniorzy mogli nieco mniej odczuć skutki inflacji. Pierwotnie zakładano jednak, że będzie to jednorazowa pomoc. To już wkrótce ma się jednak zmienić.

W przeciwieństwie do 13. emerytury nie ma określonego z góry terminu wypłaty tych właśnie środków. W ustawie, która już niebawem wejdzie w życie, podjęto decyzję, że to właściwy minister każdego roku będzie wskazywał datę, w której pieniądze będą trafiały na konta seniorów.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Europejska emerytura w Polsce. "Będzie odporna na zakusy polityków"

Warto podkreślić jednak, że seniorzy nie muszą składać specjalnych wniosków do ZUS-u, by otrzymać "czternastkę". Urzędnicy zrobią to automatycznie wszystkim tym, którym należeć się będzie świadczenie. Emeryci i renciści otrzymają kwotę równą minimalnej emeryturze, która po waloryzacji w marcu 2023 roku wynosi 1 588,44 zł brutto.

Dla kogo 14. emerytura?

Seniorzy z całą pewnością zastanawiają się, komu przysługuje 14. emerytura. Okazuje się, że lista jest naprawdę długa, trzeba jednak spełnić kilka warunków.

Po pierwsze, by liczyć na "czternastkę", należy być uprawnionym do popierania emerytury lub renty. Po drugie, osoby te nie mogą przekroczyć założonego z góry progu dochodowego. W tym roku jest to 2900 zł brutto. Jeśli jednak czyjś dochód będzie wyższy, z 14. zostaną mu potrącone środki w myśl zasady "złotówka za złotówkę".

Dodatkowe pieniądze otrzymają także osoby korzystające z nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Wypłata "czternastki" przysługuje również obywatelom uprawnionych do pobierania świadczenia dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych oraz zasiłku przedemerytalnego.

Na te właśnie środki nie mogą liczyć jednak sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku. Nie każdy wie, że w świetle prawa osoby te nie są zaliczane do emerytów.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!