Koniec ze sprzedażą energetyków nieletnim. "Brali w kartonach po 12 sztuk"

Nie spadło mimo zakazu sprzedaży napojów energetycznych nieletnim. - Wielu robi to z ciekawości albo, jak to mówią, "dla beki", żeby zobaczyć, czy faktycznie spytam ich o dowód. Czasem, gdy odmawiam, zaczynają się śmiechy i wygłupy. Mówią: proszę pani, ale on naprawdę ma 18 lat, tylko wygląda jak dziecko. Ostatnio słyszałam, jak robili zakłady o to, kogo spytam o dowód, a kogo nie.