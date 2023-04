Nie ma dnia bez energola. "Widzę ich drżące ręce"

Rodzice w ogóle nie reagują. - Raz zadzwoniłam do mamy chłopca, który dosłownie staczał się z krzesła. Bardzo bolała go też głowa - opowiada nauczycielka. - Jego mama całkowicie to zignorowała. Mówiła, że wymyśla. Dopiero później okazało się, że do późnych godzin nocnych pracował w jej knajpie. Chciała to ukryć.