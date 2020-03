Koronawirus w Polsce. Jak przeprowadzić domowe odkażanie po chorobie zakaźnej?

Koronawirus– jak długo jego patogeny żyją na powierzchni?

Jak wiadomo, wiele wirusów i bakterii jest w stanie przetrwać poza organizmem człowieka, również na powierzchniach znajdujących się w mieszkaniu. Jeśli chodzi o koronawirusa, istnieje ryzyko, że może być on aktywny od kilku godzin do kilku dni. W tym czasie bliscy albo współlokatorzy mieszkający z osobą chorą mogą zakazić się patogenem koronawirusa, przez dotykanie domowych powierzchni i przedmiotów codziennego użytku. Zadbanie o higienę może nie wystarczyć, dlatego zaleca się także dezynfekcję/odkażanie mieszkania po chorobie. To ile przetrwają na powierzchni koronawirusy, zależy wyłącznie od temperatury czy wilgotności powietrza.