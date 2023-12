Czuły punkt na ciele kota. Nawet nie zbliżaj ręki

Koty to bardzo tajemnicze stworzenia. Powszechnie uchodzą za bardziej oziębłe od entuzjastycznie nastawionych do człowieka psów, ale to tylko pozory. Mruczki kochają pieszczoty, trzeba jednak wiedzieć jakie, kiedy i gdzie. Dotykanie niektórych miejsc na ciele jest dla nich bardzo nieprzyjemne.