Kot ugniata łapami twoje ciało? Niezwykle ważny komunikat

Zrozumienie kociego języka nie jest proste. Te zwierzęta są indywidualistami, a ich zachowanie często odbiega od naszych oczekiwań. Co zatem oznacza, gdy kot ugniata łapkami ludzkie ciało? Podczas wywiadu na kanale Silver TV, behawiorystka Zuzanna Rajchert wyjaśniła, co kot chce nam w ten sposób przekazać i dlaczego nie należy go za to karać.