Kotońska pozuje nad basenem w Mielnie. Bikini aż razi w oczy

Agnieszka Kotońska to gwiazda TTV, znana z "Gogglebox. Przed telewizorem". Udział w programie przyniósł jej rozpoznawalność. Telewidzowie od razu polubili tę barwną bohaterkę.

Celebrytka aktywnie działa też w mediach społecznościowych. Na jej konto na Instagramie, które obserwuje ponad 330 tys. osób, trafiają kadry z planu lub eventów, zdjęcia stylizacji i relacje z wakacji. Teraz Kotońska wyjechała na urlop, o czym już zdążyła poinformować swoich fanów . Bawi się w Mielnie, a my patrzymy na jej strój kąpielowy.

Taki krój to strzał w dziesiątkę dla kobiet z większym biustem . A co z dołem? Wycięte majtki (z wiązaniem po bokach) optycznie wydłużyły nogi. Jaskrawy odcień różu rzucał się w oczy. Agnieszka Kotońska świetnie wpisała się w trend barbiecore. W takim wydaniu wyglądała niczym lalka Barbie.

Pod nowym zdjęciem Kotońskiej nie zabrakło ciepłych słów. "W każdym wieku można wyglądać pięknie", "Piękna kobieta, a w tle świetna nuta", "Piękne! Co robisz, że brak cellulitu?", "Aguś wyglądasz jak milion dolców" - czytamy w sekcji komentarzy.

