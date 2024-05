"Królowa życia" już je ma. Pokazała alternatywę dla klasycznych sandałków

Nadszedł trend długo wyczekiwany przez te kobiety, które lubią zwracać na siebie uwagę. Oto obok klasycznych sandałów w minimalistycznym duchu "clean esthetic" o miano najmodniejszych walczy dawno niewidziany model. Tym razem masywne platformy i solidne obcasy typu słupki czy klocki zostawiamy na dnie szafy. Co więc będzie rządzić?

Kobiecość pod znakiem szpilek i efektownych wiązań, które przykuwają uwagę do nóg. W tego typu butach pokazała się już między innymi Izabela Macudzińska , ale nie tylko ona jest wielbicielką najmodniejszych butów. Sezon wiosna-lato sprzyja noszeniu tego typu obuwia. Są niezastąpione na wszelkie wesela, letnie randki, imprezy – słowem, na każdą okazję, na której chcesz zabłysnąć w gwiazdorskim stylu. Zobacz, jak sandały z odważnym wiązaniem noszą znane Polki.

Sandały z zapięciem w formie "sprężynki", która owija łydkę, to jeden z największych hitów tego sezonu. Podobne buty już widywałyśmy w latach 2000., ale teraz są modniejsze niż kiedykolwiek , a co najważniejsze – pojawiają się nie tylko na czerwonym dywanie. Świetnym tego przykładem jest casualowa stylizacja Izabeli Macudzińskiej. Zobacz, jak sprytnie udało jej się połączyć swobodę ze sporą dawką elegancji.

"Królowa życia" wskoczyła w wygodny letni zestaw składający się z szortów i oversizowej koszuli z miękkiego, przewiewnego materiału. Do całości dodała nie płaskie klapki czy sneakersy, a sandały w neutralnym kolorze, za to z zapięciem, które z daleka przykuwa uwagę . Taki duet jest na wagę złota.

Na sandały z charakterystyczną "sprężynką" wokół nogi postawiła też Honorata Skarbek . Piosenkarka i influencerka może swoim lookiem natchnąć te z nas, które zastanawiają się nad stylizacją na letnie wesele. Błękitne buty o oryginalnej formie będą bardzo ciekawym dodatkiem do cielistej kreacji typu "naga sukienka". Zjawiskowy rezultat gwarantowany.

Na uwagę zasługuje wyczucie, jakim wykazała się Skarbek, kompletując ten look. Rzeźbiarska, drapowana sukienka świetnie się prezentuje w połączeniu nie tylko z wysokimi szpilkami o fantazyjnym wiązaniu, ale też minimalistyczną biżuterią i srebrną, tekstualną torebką. Co myślisz o takim połączeniu na wesele?

Jessica Mercedes Kirschner już w zeszłym sezonie wyczuwała nadchodzący trend na sandały z oryginalnym wiązaniem. Zinterpretowała go w typowy dla siebie sposób, łącząc ciekawy fason, niebanalne detale i robiący wrażenie kolor: śnieżną biel. Jak widać na załączonym poniżej obrazku, nie trzeba wiele, żeby prosta sukienka zyskała na charakterze – wystarczą buty z efektem "wow" .

Sandały na szpilce z wiązaniem wokół kostki sprawdzą się nie tylko na przyjęcie, ale też… na co dzień. Wyobraź sobie tylko, jak świetnie będą wyglądać w połączeniu z jeansami z podwiniętą nogawką i koszulą oversize lub z topem i satynową spódnicą typu "slip".

