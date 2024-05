Adidasy schowaj do szafy. Teraz królują buty w stylu Wieniawy

Adidasy schowaj do szafy. Teraz królują buty w stylu Wieniawy

Ciągle nosisz sneakersy? Nie powiemy, że nie są modne (też je uwielbiamy), ale tym razem chcemy cię przekonać do modelu, który przyciąga spojrzenia na ulicy. Zdecydowanie skuteczniej niż para sportowych butów. Popatrz tylko, jakie obuwie nosi Julia Wieniawa – i to kolejny już sezon.

Gwiazdy bardzo często zmieniają stylizacje i nie ma nic dziwnego w tym, że regularnie pokazują się w innych butach czy sukienkach. Z czego to wynika? Z dostępu do ogromnej ilości modnych rzeczy, chęci poeksperymentowania ze swoim stylem, zasobności portfela czy współprac reklamowych. Dokładnie tak jest z butami, w których Julia Wieniawa była widziana ostatnio po raz kolejny.

O jakim obuwiu mowa? O modnych mokasynach Prady, którymi chwaliła się już w zeszłym roku. Te buty są absolutnym ideałem: wygodne dokładnie tak samo, jak adidasy, a do tego zdecydowanie bardziej stylowe. Pasują do jeansów, szortów, sukienek, spódnic… Słowem – do wszystkiego, w czym lubisz chodzić na co dzień. W dodatku można je nosić zarówno w awangardowy, jak i klasyczny sposób. Za moment pokażemy ci przykłady.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Wieniawa w kultowych mokasynach. W tym sezonie nie ma modniejszych

Julia Wieniawa upodobała sobie czarne mokasyny na platformie z kolekcji włoskiego domu mody Prada. W identycznych chodzi też między innymi Karolina Pisarek. Aktorka wybrała się w nich w podróż samolotem do Cannes. O czym to świadczy? To prawdopodobnie najwygodniejsze buty w jej garderobie.

Wieniawa włożyła mokasyny do zestawu szalenie stylowego, ale na luzie – jeansów Loewe, pasiastej koszulki polo i skórzanej kurtki XXL. Całość wieńczy cytrynowa torebka Chanel na kultowym łańcuszku. Jak widzisz, mokasyny są równie uniwersalne, co twoje ulubione sneakersy, do których już się zdążyłaś przyzwyczaić.

Mokasyny Omeny Mensah w eleganckiej wersji

Mokasyny kocha też Omenaa Mensah, jednak ona stawia na zupełnie inny model butów, a co więcej – nosi je w kompletnie innym stylu. Spójrzmy tylko na to zdjęcie: Mensah ma mokasyny Louis Vuitton o bardzo smukłej konstrukcji. Cienka podeszwa i lekko zwężający się nosek optycznie wydłuża nogę. Takie klasyczne półbuty też są teraz w modzie – wybierz je, jeśli nie przepadasz za wszechobecnymi platformami.

Jak nosić mokasyny? Możesz to zrobić dokładnie tak, jak Mensah: z cygaretkami, elegancką koszulą w nadruk i marynarką oversize. Nie ma lepszego pomysłu na grzeczną, a przy tym szalenie modną stylizację do biura, na rozmowę o pracę czy inne ważne spotkanie.

Klasyczne mokasyny Martyny Wojciechowskiej w nowoczesnym wydaniu

Kolejną gwiazdą, której spodobał się wielki powrót mokasynów, jest Martyna Wojciechowska. Dziennikarka również wybrała klasyczny model i na przekór trendom z wybiegów włożyła je nie do wysokich skarpetek, a dyskretnych "stopek". Na uwagę zasługuje cała stylizacja. Wzór do naśladowania dla kobiet, które szukają patentu na to, jak prezentować się nieco bardziej elegancko, ale bez noszenia wąskich spódnic i szpilek. Przyjrzyj się tylko temu lookowi.

Martyna Wojciechowska © Instagram | @martyna.world

Wojciechowska postawiła na nowoczesną interpretację klasyki: szerokie spodnie w pionowe paski i oversizową koszulę w odcieniu soczystej mandarynki. Całość jest szykowna, ale na luzie – możesz się tak ubrać, jeśli wiesz, że zaraz po pracy czeka cię koktajl z przyjaciółką czy randka. A mokasyny sprawdzą się w setkach innych zestawów – możesz nam wierzyć na słowo.

Zobacz także : Klapki na obcasie w stylu Dody to nowy obiekt pożądania. Robimy przegląd modeli

Autorka jest ekspertką serwisu Domodi.pl

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

© Materiały WP