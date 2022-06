Kryjący korektor, balsam i samoopalacz w jednym - CC do ciała

Czym jest formuła CC?

Krem CC do ciała działa dokładnie tak, jak CC do twarzy. Jest więc połączeniem fluidu z kosmetykiem nawilżającym i korektorem. Kosmetyki CC kryją, maskują niedoskonałości, matują i wyrównują koloryt, a do tego nawilżają. Dlatego krem CC do twarzy jest w stanie zastąpić podkład, korektor i krem nawilżający, a CC do ciała łączy w sobie funkcje nawilżającego balsamu i… kryjących rajstop. Jest w stanie bowiem ukryć drobne pajączki, siniaki oraz nadaje efekt delikatnej opalenizny.