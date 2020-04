Krystyna Łybacka nie żyje. Kim była?

Krystyna Łybacka urodziła się 10 lutego 1946 r. w Jutrosinie. Była doktorem nauk matematycznych oraz wykładowcą akademickim. W roku 1991 po raz pierwszy zdobyła mandat Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, który sprawowała nieprzerwanie do roku 2014. Wówczas zdobyła mandat eurodeputowanej VIII kadencji. Od 19 października 2001 do 2 maja 2004 pełniła funkcję ministra edukacji narodowej i sportu w rządzie Leszka Millera.

Mąż Wojciech był jej pierwszą i ostatnią miłością. - Tu w ratuszu brałam ślub cywilny. 11 listopada 1967 roku. W ratuszu, bo wtedy nie było jeszcze Wagi. Wyszliśmy dokładnie w południe, razem z koziołkami. To było jeszcze na studiach, cała grupa przyszła i ktoś krzyknął do mojego męża: Wojtek, biegiem do kolektury. Wtedy była taka gra Koziołki, ówczesny totolotek. A mój mąż: No nie, dwa szczęścia na raz? Kościelny dopiero w lutym następnego roku. Przyspieszyliśmy cywilny ze względu na spółdzielnię mieszkaniową. Chodziło o zlikwidowanie dwóch książeczek, zwiększenie wkładu i założenie jednej - powiedziała "Gazecie Wyborczej".