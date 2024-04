Lepiej sprawdź, czy nie masz ich w piwnicy. Możesz zarobić 10 tys. zł

Obecnie jednak ich popularność znów rośnie. Kryształy z epoki PRL to nie tylko przedmioty o wyjątkowej estetyce, ale również niosące za sobą nostalgiczne wspomnienia dla wielu osób. Ich elegancja, doskonałe wykonanie i rosnąca popularność czynią je obecnie przedmiotami pożądanymi przez kolekcjonerów.

Współcześnie kryształy z PRL-u stają się cennym nabytkiem dla kolekcjonerów, a za niektóre egzemplarze można uzyskać naprawdę atrakcyjne sumy. Na popularnych serwisach z ogłoszeniami ceny niektórych przedmiotów potrafią zaskoczyć. Ich wartość waha się od kilkudziesięciu złotych do nawet kilkunastu tysięcy.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!