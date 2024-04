Kolorowa płytka w PRL‑u była rarytasem. Do czego służyła?

Jednym z nich jest tajemnicza płytka z plastiku, zabarwiona na trzy kolory. W PRL-u była prawdziwym hitem, obecnie jest rzadką perełką, od czasu do czasu pojawiającą się na internetowych aukcjach. Młodsi raczej nie wiedzą, do czego służyła.

Tajemniczy przedmiot w latach 60., 70. i 80. znajdował się w wielu polskich salonach. Bardzo możliwe, że znajdziemy go na strychu u naszych dziadków.

Płytka ta posiadała trzy kolorowe pasy: niebieski, różowy i zielony. Kolejność barw była niesamowicie ważna i odpowiadała za działanie tego gadżetu. Płytkę nakładało się na telewizor. Dzięki temu prostemu zabiegowi czarno-biały ekran nabierał kolorów. W tamtych czasach ten prosty zabieg dawał namiastkę kolorowej telewizji, co zupełnie zmieniało wrażenia w trakcie oglądania ulubionego serialu.

Szybki rozwój technologii sprawił, że kolorowa płytka stała się bezużyteczna. Dziś stosowanie takich nakładek wydaje się nie do pomyślenia!

