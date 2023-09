Krzysztof Gojdź radzi Agacie Dudzie. "Mogłaby sobie wyciąć"

- Jest to bardzo naturalna osoba. Może powinna faktycznie wyciąć powieki górne, bo już naprawdę zakrywają jej oczy, ale mi się bardzo podoba, jest fajną, zadbaną kobietą, nie majstruje przy twarzy. Nie musi - podoba się panu prezydentowi. A to jest najważniejsze. Nie musi się nikomu więcej podobać. Czuje się dobrze we własnej skórze. Jedynie te powieki by mogła sobie wyciąć, bo już są za bardzo opadające na oczy. W pewnym wieku trzeba już sobie wyciąć. Ja wyciąłem już sobie kilka lat temu, bo już mi opadały w polu widzenia, a jak ma się już w polu widzenia, to jest wskazanie medyczne do wycięcia, żeby nie pogarszał się wzrok - poradził dr Krzysztof Gojdź.