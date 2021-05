Krzysztof Krawczyk wziął ślub w cerkwi? Dopiero teraz prawda wyszła na jaw

"W wielkiej tajemnicy przyszedł do mnie z Haliną i zapytał, czy będę ich świadkiem na ślubie. Zgodziłem się, bo bardzo lubiłem Krzyśka i uważałem go za bardzo dobrego artystę. Jakoś przekonaliśmy naszego managera, by na jeden dzień zwrócił nam paszporty i stawiliśmy się z nimi w cerkwi. Nie wiem, jak Krzysztof to załatwił, ale od razu odbył się ślub i to bardzo uroczysty. [...] Nikomu nie przyznaliśmy się do tego, gdzie i po co wymknęliśmy się z hotelu" - wyjawił świadek w rozmowie z "Pomponikiem".