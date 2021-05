Agnieszka Warchulska porzuciła "M jak miłość". Co teraz słychać u aktorki?

Agnieszka Warchulska prywatnie jest związana z aktorem Przemysławem Sadowskim. Kiedy się poznali, obydwoje byli już dojrzali, po przejściach. Na starcie musieli się też zmierzyć z wieloma trudnościami, śmiercią bliskich im osób. "Poznawaliśmy swoje rodziny na pogrzebach. To ustawia perspektywę. Uczy pokory. To nie była tylko zabawa w kino, kawiarnie, spacerki letnim wieczorem, ale też zderzenie z poważnymi problemami tej drugiej osoby. Na dzień dobry od razu wiesz, z kim masz do czynienia" - mówiła w wywiadzie dla "Gali" Agnieszka Warchulska.