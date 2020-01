WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Maja Kołodziejczyk 3 godziny temu Książę George wkłada identyczną koszulę na większość formalnych okazji. Znamy jej cenę Książę George na większość formalnych uroczystości wybiera identyczną koszulę za 55 funtów. Mogliśmy go w niej podziwiać także na najnowszym portrecie rodzinny królewskiej. Książę George w koszuli z lamówką (Getty Images) Trzeba przyznać, że mały książę rośnie jak na drożdżach, co można zaobserwować, oglądając portrety brytyjskiej rodziny królewskiej. Tym razem pozował wraz ze swoim ojcem księciem Williamem, księciem Karolem oraz babcią królową Elżbietą II. Fani zwrócili jednak uwagę na jeden element. Książę George w tej samej koszuli Jak się okazuję, młody książę często wybiera tę samą koszulę na oficjalne okazje. To biała koszula brytyjskiej projektantki Rachel Riley specjalizującej się w projektowaniu odzieży dziecięcej. Wybór księcia padł na model z niebieską lamówką. Koszula kosztuje jakieś 55 funtów, czyli około 270 zł. Książę George posiada jej dwie wersje z krótszym oraz dłuższym rękawem. Po raz pierwszy pozował w słynnej koszuli na stosie książek, gdy miał zaledwie trzy lata, następnie na zdjęciu z nowo narodzoną księżniczką Charlotte oraz na chrzcinach brata, księcia Louisa. W wersji z krótkim rękawem pojawił się zarówno w 2016, jak i 2018 roku w czerwcu, na obchodach popularnego w Wielkiej Brytanii święta Trooping the Colour. Trzeba przyznać, że krój i kolor są na tyle uniwersalne, że białą koszulę bez problemu można połączyć z innymi dodatkami. Dobierając różne spodnie oraz marynarki książę tworzy zupełnie nowe stylizacje.