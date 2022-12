Kultowy sweter z graczem polo na koniu. Kupisz go taniej!

Model warkoczowego sweterka z logo jeźdźca polo jest rozpoznawalny już od początku lat 90. Eleganckie spodnie i klasyczna biała koszula wystająca spod swetra to coś, co wyróżniało się w amerykańskich filmach o elitach i są to stylizacje nadal uwielbiane przez fanów stylu old money i preppy. Ten ostatni jest nawiązaniem do mody akademickiej z lat 70. Przeplatany sweter, plisowana spódnica i klasyczna marynarka w pepitkę lub kratę — to właśnie te stylizacje podbiły serca tysięcy kobiet w tym roku na pokazach mody.