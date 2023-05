"Kurze łapki i bruzdy wokół ust są bez szans" - ten krem wygładza, jak żelazko

Jednym z najczęściej spotykanych składników kosmetyków przeciwstarzeniowych jest kwas hialuronowy. Nie mogło zabraknąć go także w tym kremie. Kwas hialuronowy to naturalny składnik skóry. Odpowiada za jej nawilżenie i sprężystość. Dlatego kosmetyki z nim w składzie mają działanie przeciwstarzeniowe i polecane są do walki z cerą przesuszoną. Hialuron szybko, skutecznie, głęboko i długotrwale nawilża i natychmiast poprawia elastyczność skóry. Wypełnia zmarszczki od wewnątrz.