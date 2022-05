Kylie Minogue pojawiła się w Cannes. Zaprezentowała dwie, zupełnie różne stylizacje

Kariera Kylie Minogue

Kylie Minogue jest piosenkarką pochodzącą z Australii. Mało kto wie, że popularność zdobyła najpierw, występując w australijskiej operze mydlanej. Swój pierwszy album studyjny wydała w 1987 roku. Pierwszy singiel z jej czwartej płyty znają chyba wszyscy. Utwór "Can’t Get You Out of My Head" okazał się być jednym z najlepiej sprzedających się w pierwszej dekadzie XXI wieku. Co ciekawe, do 2015 roku Minogue sprzedała aż 80 milionów płyt na całym świecie.