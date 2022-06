"Lato kocha przygody" to hasło letniej kampanii W.KRUK, która opowiada historię najlepszych przyjaciółek spędzających razem wakacje nad polskim jeziorem. Dziewczyny w otoczeniu sielskiej przyrody oddają się beztroskiej zabawie i tworzą wspomnienia, które pozostaną z nimi na lata. Anię, Klarę, Klaudię i Basię od lat łączy prawdziwa przyjaźń i wspólna pasja do muzyki. "Mamy mnóstwo wspólnych tematów i zainteresowań, lecz każda z nas jest inna. Wszystkie kochamy muzykę, taniec, filmy i modę. Mamy bardzo podobne poczucie humoru, wartości, poglądy, postrzeganie świata, dystans. Nigdy nam nie braknie tematów do rozmowy, a jeśli nie mamy siły, nawet cisza jest cudowna. Moc naszej przyjaźni jest nie do opisania." – Ania Dąbrówka.