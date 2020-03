Lekarz o koronawirusie. "Bez działań prewencyjnych byłoby w Polsce ok. 1000 chorych"

Doktor Wojciech Falęcki jest rezydentem położnictwa i ginekologii oraz jednym z najpopularniejszych lekarzy na Instagramie. Nic dziwnego, że zabrał głos w sprawie koronawirusa. Jego wpis jest bardzo ważny.

Koronawirus – lekarz przestrzega

Dr Wojciech Falęcki apeluje do wszystkich, by dbali o higienę osobistą, a co ważniejsze – nie panikowali. "Raczej racjonalnie podejdźmy do sprawy" – prosi, dodając, że pojawiły się wytyczne co do postępowania z kobietą ciężarną zakażoną koronawirusem. "Jeśli masz objawy infekcji górnych dróg oddechowych, poinformuj służby" – dodaje na koniec lekarz.