Lepiej nie sadź tych drzew blisko domu. Jest z nimi sporo problemów

Wiele osób, które wprowadza się do domu lub szeregówki, z pewnością ma na uwadze wygląd ogrodu. Warto zadbać o wypielęgnowany trawnik i posadzić barwne kwiaty. Dodatkowo dobrze pomyśleć o drzewach, które zwłaszcza w gorące dni, zapewniają cień i przyczyniają się do estetyki przestrzeni.

Wybierając rośliny do zasadzenia, nie można opierać się tylko na ich wyglądzie czy oczekiwanej żywotności. Niektóre gatunki mogą stanowić zagrożenie dla fundamentów budynku lub hamować rozwój sąsiedniej roślinności. Niektóre drzewa są też obarczone niepokojącymi przesądami. Których więc należy unikać w pobliżu domu?

Alergicy powinni wystrzegać się tych drzew

Przy wyborze drzew do posadzenia w okolicy domu, należy wziąć pod uwagę szereg czynników, w tym te dotyczące zdrowia. Brzoza, choć urokliwa, nie jest najlepszym wyborem ze względu na jej intensywne pylenie, co może być problematyczne dla osób cierpiących na alergie. Podobnie, drzewa uznawane za te "śmiecące" mogą sprawiać kłopoty. Wśród nich znajdują się gatunki, które jesienią obficie zrzucają liście. To nie tylko brzoza, ale też klon pospolity, czy gubiący igły modrzew.

Wiosną, sosny zrzucają obfite ilości szyszek. Sadzenie tych drzew w pobliżu domów może oznaczać konieczność ciągłego sprzątania trawnika, ścieżek czy oczek wodnych. Duża ilość liści czy szyszek może zablokować rynny, co zakłóci odpływ deszczówki.

Uważaj na iglaki

Chociaż posiadanie iglastych drzew w ogrodzie może przypominać własny, mały las, ich bliskie umiejscowienie przy budynkach nie jest zalecane. Szeroko rozprzestrzeniające się systemy korzeniowe iglaków mogą sięgać aż do fundamentów budynków, kanalizacji, oraz chodników i powodować poważne uszkodzenia. Oprócz tego iglaki potrzebują sporych ilości wody i składników pokarmowych, przez co mogą doprowadzić do zubożenia gleby i obumierania gatunków roślin, które znajdują się w pobliżu.

Drzewa iglaste, potrafią rozrosnąć się do imponujących rozmiarów, a wysokością często dorównują lub przewyższają konstrukcje domów, zwiększając ryzyko przyciągnięcia piorunów. Jeśli dojdzie do uderzenia pioruna, gałęzie nasączone żywiczą mogą błyskawicznie stanąć w płomieniach, stwarzając poważne zagrożenie pożarowe dla najbliższego otoczenia.

Tych drzew lepiej nie sadzić w ogrodzie

Ze względu na liczne przesądy dotyczące cierpienia i smutku, lepiej nie sadzić w okolicy budynku mieszkalnego wierzby płaczącej. Jej rozległe konary i trudne do utrzymania pnie są podatne na pękanie i łamanie, co może prowadzić do uszkodzeń domu oraz pojazdów zaparkowanych w ich pobliżu.

Przesądy często wskazują, które rośliny mogą przynosić pecha. Dąb, symbol długowieczności i siły, w ludowych wierzeniach mógł pozbawiać domowników, szczególnie głowy rodziny, witalności. Tuja, choć popularna, kojarzona jest ze smutkiem i śmiercią ze względu na sadzenie jej na cmentarzach. Niektórzy wierzą też, że może odstraszać potencjalnych partnerów dla młodych kobiet. Brzoza, znana z problemów alergicznych, była również uważana za siedlisko nieprzychylnych duchów. Sosna i świerk przypisywano zdolności wampiryczne, wysysając energię życiową i przyciągając choroby.

