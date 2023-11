Zakazane w ogródku. Przyłapani zapłacą nawet 5000 zł kary

Tyle możesz zapłacić za palenie liści

"Dziennik Gazeta Prawna" podaje, że palenie liści (np. w postaci zwykłego ogniska) jest zakazane, co wynika m.in. z programów ochrony powietrza, oraz grozi karą aresztu lub grzywną do 500 zł w postępowaniu mandatowym, a do 5 tys. zł w przypadku, gdy sprawa trafi do sądu.