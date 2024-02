Są częstym pasażerem na gapę. W doniczkach sieją spustoszenie

Wełnowce są niewielkimi owadami, które osiągają kilka milimetrów długości i zbierają się na różnych częściach roślin. Charakteryzują się obecnością białych, wełnistych strzępków śluzu pokrywających ich ciała, co też przyczyniło się do powstania ich nazwy.

Zdarza się, że na pierwszy rzut oka nie zauważymy wełnowców, dlatego po wniesieniu do mieszkania nowej rośliny warto odseparować ją od innych. W ten sposób zapobiegniesz rozprzestrzenianiu się nieproszonego gościa. Prawda jest jednak taka, że czasami przed tymi szkodnikami nie da się uchronić, ponieważ mogą dostać się do domu przez kratki wentylacyjne lub otwarte okna.

Na samym początku trudno zauważyć, że roślina jest zainfekowana, jednak kiedy szkodników jest więcej, walka z nimi jest trudna - jednak nie niemożliwa. Sytuacja komplikuje się, gdy wełnowców jest więcej i pokryją sporą część liści oraz łodyg. Niestety wełnowce są szkodnikami o dużym apetycie i podobnie jak przędziorki, odżywiają się sokami wyssanymi z roślin, co zazwyczaj prowadzi do ich obumierania.

Wsyp do donicy zamiast do śmietnika. Żółte końce znikną

Najlepszym sposobem na pozbycie się wełnowców jest stworzenie mieszaniny letniej wody z płynem do mycia naczyń lub szarym mydłem w płynie. Do mikstury warto dodać kilka kropel olejku pomarańczowego, który odstraszy potencjalne insekty. Gotową mieszanką przetrzyj dokładnie każdy liść oraz wszystkie łodygi. Możesz to zrobić wacikami kosmetycznymi lub w przypadku drzew palmowych - patyczkami do uszu.