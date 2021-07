Liście kalafiora to składnik wielu dań kuchni międzynarodowej. Nigdy ich nie wyrzucaj

Liście kalafiora - Co można z nich zrobić?

Liście kalafiora są jadalne. Zazwyczaj są jednak wyrzucane razem z innymi odpadkami. A co można z nimi zrobić? Można je upiec i dodać do pasztetu warzywnego, surowych, młodych liści można użyć do koktajlu warzywno-owocowego. Listki można też dodać do sałaty lub np. upiec je w piekarniku, jak chipsy i posypać przyprawami. Pokrojone liście kalafiora można też dodać do zupy warzywnej i zupy typu krem.