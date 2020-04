WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne l’oréal + 2 fryzjerkoronawirus 21 min. temu "L’Oréal Wspiera Fryzjera” nowa, lokalna inicjatywa kosmetycznego lidera wspierająca fryzjerów w obliczu COVID-19 Dział Produktów Profesjonalnych L’Oréal Polska wraz ze wszystkimi markami profesjonalnymi Grupy takimi jak: Biolage, Kérastase, L’Oréal Professionnel, Matrix, Redken postanowił stworzyć wirtualne miejsce dedykowane branży fryzjerskiej. Właściciele salonów oraz fryzjerzy – profesjonaliści, którzy w tym trudnym czasie szukają wsparcia biznesowego, będą tam mogli znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania natury prawnej czy księgowej. Przede wszystkim jednak będzie to miejsce gdzie wraz z innymi fryzjerami będą mogli oderwać się od trosk dnia codziennego korzystając z udostępnionych treści edukacyjnych i inspiracyjnych. Podziel się (materiały partnera) Informacja prasowa L’Oréal Grupa na platformie społecznościowej Facebook pod nazwą "L’Oréal Wspiera Fryzjera” została uruchomiona 26 marca 2020 r., gromadząc fryzjerów z całej Polski. Na profilu można znaleźć: ✔ najświeższe porady ekspertów z zakresu prawa, księgowości oraz finansów, które pomogą salonom w podejmowaniu codziennych decyzji biznesowych;

✔ porady i doświadczenia biznesowe, które ułatwią powrót do salonu po zakończeniu okresu epidemii;

✔ informacje o szkoleniach online prowadzonych przez każdą z marek;

✔ pozytywną energię i EDUKACJĘ LIVE !!!! Jak podkreśla Agata Patkowska, Dyretor Generalna Działu Produktów Profesjonalnych: "Chcemy aby fryzjerzy wiedzieli, że jesteśmy z NIMI i ich wspieramy!!! Naszym celem jest integracja wszystkich stylistów, bo wiemy, że fryzjerzy to niezwykła wspólnota, która potrafi jednoczyć się jak nikt inny. Wierzmy, że dzięki tej grupie będą oni mieli dostęp do najświeższych, prawdziwych informacji związanych z branżą, dostęp do edukacji na najwyższym poziomie oraz kontakt z innymi profesjonalistami, aby w tym trudnym czasie być RAZEM”. materiały partnera Podziel się L’Oréal zaprasza wszystkich fryzjerów do dołączenia do grupy.

https://bit.ly/LOrealWspieraFryzjera

BĄDŹMY RAZEM L’Oréal już od ponad 100 lat skupia swoją uwagę na pięknie. Posiadając niepowtarzalne portfolio składające się z 36 różnorodnych i uzupełniających się marek, Grupa osiągnęła w 2019 roku obroty sięgające 29,9 miliarda euro i obecnie zatrudnia 88 000 osób na całym świecie. Jako lider na światowym rynku kosmetycznym, L’Oréal jest obecny we wszystkich sieciach dystrybucji: na rynku masowym, w centrach handlowych, aptekach, drogeriach, salonach fryzjerskich, sieciach sklepów wolnocłowych. Produkty L’Oréal dostępne są także we własnych sklepach firmowych marek oraz w handlu internetowym. Dział badań i innowacji wraz z grupą 4 100 badaczy stanowi podstawę strategii L’Oréal dążącej do spełnienia wszystkich marzeń o pięknie Klientów na całym świecie. "Sharing Beauty With All” – zobowiązanie L’Oréal dotyczące zrównoważonego rozwoju do roku 2020, stawia ambitne cele zrównoważonego rozwoju w każdym punkcie łańcucha wartości Grupy. Więcej informacji: www.loreal.com

https://twitter.com/LOrealPL

