Los kobiet w okupowanym Przemyślu był tragiczny. Niektóre musiały kupczyć ciałem

W rzeczywistości odpieranie zalotów ze strony natarczywych przełożonych w surowej instytucji medyczno-wojskowej musiało być bardzo trudne dla samotnych młodych kobiet, które przebywały z dala od domu. Wśród cywilów pozostałych w Przemyślu kobiety również były na gorszej pozycji, bo to mężczyźni mieli dostęp do jedzenia. Dziennik jurnego oficera 23. Dywizji Piechoty Honwedu – jego nazwisko się nie zachowało – wskazuje, do jakich nadużyć mogło dochodzić w tych warunkach. Na Węgrzech czekała na niego narzeczona, ale on lubił kobiece towarzystwo i miał mnóstwo wolnego czasu na zabawę.