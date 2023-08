Lubi przygody na jedną noc. "Niech nikt nikomu do łóżka nie zagląda"

– Seks na jedna noc zdecydowanie nie jest dobrym pomysłem, jeśli ktoś tak naprawdę, docelowo szuka relacji romantycznej – twierdzi Ewa Wąsikowska-Tomczyńska. – Zawsze wtedy istnieje ryzyko, i to duże, że przynajmniej jedna ze stron może się zaangażować emocjonalnie. No bo załóżmy, że ta jedna jedyna noc będzie przebiegała w miłej atmosferze, da nam przyjemne doznania zarówno w sferze fizycznej jak i emocjonalnej, a partner czy partnerka będą zachowywać się w sposób, który nas uwiedzie. Oczywistym jest, że będziemy chcieli to powtórzyć. "NIE" usłyszane z tej drugiej strony zaboli. W dodatku może wpędzić nas w kompleksy, bo pojawi się wątpliwość: "A może jemu/jej wale nie było tak dobrze? Może nie sprawdzam się w łóżku, skoro nie chce tego powtórzyć?" itp. Co robić, jeśli zobaczymy zdecydowany opór na propozycję kolejnych spotkań? Zracjonalizować to sobie i przypomnieć, że to miała być tylko jednorazowa przygoda. Taka była umowa i ona się dopełniła. Nie zamęczać siebie nadziejami i pytaniami "dlaczego tak się stało?". Zwłaszcza, że narzucając się, jeszcze bardziej będziemy do siebie zniechęcać tę drugą stronę.