Zgodziła się na trójkąt. Skutki były opłakane

Zdaniem ekspertki

Dr Justyna Sołowiej tłumaczy, że seks ma być dla partnerów przyjemnością, okazją do bliskości, dotyku, intymności – co część respondentów badań zgłasza jako ważniejsze niż sam stosunek płciowy. – W seksie, jak i na co dzień ważna jest komunikacja. Nie liczmy na to, że partner "sam się domyśli, bo przecież daję mu znaki". Partnerzy nie są w stanie czytać nam w myślach. Ważne, aby stworzyć w relacji atmosferę bezpieczeństwa i otwartości, co sprzyja mówieniu o własnych oczekiwaniach oraz potrzebach. Nie oznacza to jednak, że wszystkie mają być zaspokojone przez partnera, bo przecież drugi człowiek nie jest do tego instrumentem – podkreśla ekspertka.