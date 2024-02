Ma depresję z powodu cierpienia zwierząt. "Podduszanie się, budzenie w nocy"

"Od lat nie jem mięsa. I to nie tylko ze względu na cierpienie zwierząt. Masowa, przemysłowa produkcja mięsa to bomba ekologiczna. (...) Większość ludzi to egoiści, najłatwiej przekonać ich argumentami, które dotyczą ich własnej kondycji. Ludzie będą podejmować lepsze decyzje nie w imię ograniczenia cierpienia zwierząt, ale w imię swojego zdrowia. Jak się im powie, czym faszerowane jest to mięso, które zjadają w formie kotleta, to zadziała to lepiej niż mówienie o idących zmianach klimatycznych" – wyjaśniała Buzek.