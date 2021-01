Ma poważne problemy ze zdrowiem. Thomas Markle wystosował specjalny apel do córki

Thomas Markle wiele namieszał w życiu Meghan. Kiedy dowiedział się o jej zaręczynach z księciem, postanowił regularnie zwierzać się mediom. Wypowiadał się negatywnie o córce i robił to z wielką przyjemnością. Teraz prosi ją o odnowienie kontaktu. Argumentuje to tym, że podupada na zdrowiu, a jego dni są policzone.

Wyznał, że może umrzeć w każdej chwili

"Mam 76 lat i przez problemy z sercem i operację, jestem na lekach rozrzedzających krew, co skutkuje trudnościami w oddychaniu. Nie jestem w stanie długo chodzić i pokonywać schodów. Nie przejdę więcej niż 30 kroków, bo dostaję zadyszki i muszę odczekać chwilę, by normalnie oddychać. Przez ostatnie 3-4 lata nieustannie zmagałem się z przeziębieniem, bo połączone jest z problemami z sercem i płucami. Jestem klinicznie otyły. W ostatnich miesiącach przytyłem jeszcze bardziej, bo nie mogę opuszczać domu. Mam cukrzycę" – wyznał ojciec Meghan Markle. Dodał, że boi się skorzystać z fachowej opieki, aby nie wykryto u niego poważnego schorzenia, np. raka. Napisał też, że im szybciej umrze, tym lepiej.

W wywiadzie dla "Geo News" 53-latek powiedział: "Meghan powinna tak naprawdę po prostu zejść z piedestału, zadzwonić do ojca, i zadośćuczynić za to, co mu zrobiła. Ostatnie życzenie mojego taty, o jakim powiedział mi przez telefon, jest tylko po to, aby mógł po prostu spotkać się z Archiem i mieć córkę z powrotem w swoim życiu".