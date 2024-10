Ma traumę po wizycie. Mówi, co usłyszała od dentysty

"Wstydziłam się chodzić do stomatologa. Bałam się, że oprócz bólu spotkam się jeszcze z jakimś komentarzem" - mówi Magda. Paniczny lęk, traumy z dzieciństwa i ogromny wstyd - to wszystko sprawia, że Polacy rzadko chodzą do dentysty, a ich stan uzębienia jest w bardzo złej kondycji.