Ślad po skarpetkach. To poważny sygnał

Coraz więcej specjalistów korzysta z internetu, by edukować społeczeństwo na temat zdrowia. Jednym z nich jest dr Łukasz Paluch, flebolog, który na platformach takich jak TikTok popularyzuje wiedzę z zakresu zdrowia naczyń krwionośnych.

W ostatnim wideo, które obejrzano już ponad 800 tys. razy, ostrzegł przed objawem, który wielu ludzi bagatelizuje – odciskami po skarpetkach. Jego apel wywołał ogromną dyskusję wśród internautów.

Nie tylko ciasne skarpety

W publikacji zwrócił uwagę na istotny problem, który może być sygnałem groźnych schorzeń. "Jeżeli po zdjęciu skarpetek widzisz na nogach wyraźne odciski, to może oznaczać, że w twoich nogach tworzą się obrzęki" - wyjaśnił.

"Do częstych przyczyn takich objawów należą niewydolność żylna oraz zaburzenia hormonalne. Zwracaj uwagę na ten sygnał i jeśli często widzisz taki objaw, koniecznie skonsultuj się z lekarzem" – apeluje specjalista.

Choć dla wielu ludzi odciski po skarpetkach mogą wydawać się niewinnym problemem, ekspert podkreśla, że są one ważnym sygnałem zdrowotnym. Skarpety, które zostawiają ślady, mogą wskazywać na problemy z krążeniem, a to z kolei prowadzi do większych powikłań, jak żylaki czy przewlekła niewydolność żylna.

Niewydolność żylna to stan, w którym krew nie przepływa prawidłowo w żyłach kończyn dolnych. Objawia się nie tylko obrzękami, ale też uczuciem ciężkości nóg, bólami czy żylakami. Zaburzenia hormonalne, takie jak problemy z tarczycą czy nadnerczami, mogą również prowadzić do zatrzymywania płynów w organizmie, co w efekcie daje podobne objawy. Odciski po skarpetkach mogą być pierwszym sygnałem, że organizm boryka się z problemem.

"Taka twoja uroda" – lekceważenie pacjentów

Niestety problem jest często lekceważony, a pacjenci nie otrzymują odpowiedniej opieki medycznej. "Ja jak to lekarzowi powiedziałem, to usłyszałem, że to normalne lub noszę za ciasne skarpetki i tak właśnie wygląda konsultacja"; "Mi się tak robi od spodni, zawsze mam długi pasek odciśnięty od szwów" - piszą internauci, którzy podzielili się swoimi historiami.

"Mam tak od zawsze, do tego od 15 roku życia żylaki i mega dużo pajączków... diagnoza lekarza: 'taka twoja uroda" - czytamy w sekcji komentarzy.

Warto pamiętać, że nie każda odznaka po skarpetkach musi oznaczać problem zdrowotny. Czasami może to być efekt noszenia zbyt ciasnych skarpetek. Jednak jeśli sytuacja się powtarza, a dodatkowo pojawiają się inne objawy, jak obrzęki, uczucie ciężkości nóg, czy widoczne żylaki, należy udać się do lekarza specjalisty.