Przygotuj zegarek. Już wkrótce zmieniamy czas na zimowy

Czy zmiany czasu z letniego na zimowy i odwrotnie jest korzystne dla człowieka? To pytanie błądzi po głowach wielu ludzi. Praktycznie co roku słyszymy też, że "to już ostatni raz" gdy przestawiamy zegarki, a także swoje nawyki o godzinę. Tymczasem i 2024 roku, w ostatni weekend października, znów musimy nastawić się na zmiany.