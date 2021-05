Maciej Kozłowski odszedł 11 lat temu. Do końca wierzył, że uda mu się pokonać chorobę

Choć zapisał się na stałe w polskim kinie, jako "czarny charakter", jego ścieżka kariery nie była oczywista. "Nie wierzę w przypadki, ale tutaj zadziałał pewien splot okoliczności. Mój kolega z technikum, próbował dostać się do szkoły filmowej i pojechałem z nim do Łodzi na spotkanie konsultacyjne przed właściwymi egzaminami. On wszedł na spotkanie, a ja siedziałem na korytarzu i przyglądałem się tej menażerii, która tam się poruszała. Doszedłem do wniosku, że to ciekawe miejsce, że może warto byłoby spróbować i być może będzie to moje miejsce w życiu. Okazało się, że przeczucie mnie nie myliło" – powiedział w jednym z wywiadów.