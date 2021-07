Made in Poland. Jak Facebook pomaga polskim firmom sprzedawać za granicą?

W polskiej branży modowej coraz większe sukcesy odnoszą młode i dynamicznie rozwijające się firmy. Większość z nich prowadzą utalentowane kobiety. Nie boją się szukać klientów na rynkach zagranicznych. Szczególnie dziś, gdy – za sprawą różnych narzędzi dostępnych na Facebooku czy Instagramie – jest to dużo prostsze niż kiedyś. Bäckerei Bytom to doskonały przykład takiej działalności, założonej przez kobiety, które debiutują w biznesie, ale doskonale wiedzą, czego chcą i jak mogą to osiągnąć.