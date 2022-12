Magiczny przekaz w świątecznej kolekcji JEMIOL

Liczą się piękne słowa

W tym roku Łukasz Jemioł przedstawił dwa projekty świąteczne. Jeden z nich to nowy projekt uwielbiany przez fanów bluz z haftem "Believe in Magic". Do oferty dołączyła również reedycja kultowego projektu FAMILY IS THE BEST GIFT. Dresowe bluzy przyciągają uwagę swoim magicznym przekazem a w połączeniu ze świąteczną kolorystyką staje się kwintesencją tegorocznego Bożego Narodzenia. Taka bluza to idealny prezent dla siebie lub bliskiej osoby. Dostępne są w wersji męskiej i damskiej.