Maja Hyży w ciąży pokazuje brzuch. "Pięknej wiosny od Rihanny"

Zdania wśród fanów były podzielone. "Przecież to wręcz bezczelne tak pięknie wyglądać", "nasza polska Rihanna" - pisały fanki i nazwały ją nawet "dużo lepszą wersją Rihanny". Innym nie spodobał się pomysł eksponowania brzucha: "Co to za głupia moda z brzuchem ciążowym na wierzchu? Lepiej by wyglądało w obcisłej sukience", "niesmaczne". Gwiazda jednak niewiele robi sobie z krytyki i wyraźnie promienieje.