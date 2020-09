Maja z dnia na dzień stała się dzieckiem leżącym. Pojawiła się szansa na jej powrót do zdrowia

Wiara i odwaga rodziców Mai jest silniejsza niż lekarskie diagnozy. Kiedy trafili w grudniu 2019 roku do kliniki Budzik, byli zrezygnowani. Jednak to miejsce tchnęło w nich nadzieję, że niegdyś w pełni zdrowa Maja odzyska zdrowie. W końcu pojawiło się światełko w tunelu.

Maja do szpitala trafiła zdrowa, wyszła z niego w stanie wegetatywnym

Komora hiperbaryczna dla Kliniki Budzik w Warszawie

"Zabieg ten nazywany jest tlenoterapią hiperbaryczną. Oznacza to, iż pacjentowi podawany jest czysty tlen będący pod ciśnieniem 3 atmosfer. Przyjmuje się, że dzięki temu do naszej krwi dostaje się go kilkakrotnie więcej, niż z normalnie wdychanego powietrza (tzw. wyższa saturacja). Ma to ogromne znaczenie dla kondycji ciała – nawet tych jego części, które nie są ukrwione. Tlen w podwyższonym stężeniu pobudza komórki do wzrostu i odnowy. Działanie komory hiperbarycznej znalazło zastosowanie w dziesiątkach chorób i dolegliwości właśnie dzięki 'mocy' tlenu i jego przenikania do komórek ciała" – piszą na stronie zbiórki.