Małgorzata Domagalik o śmieci Krzysztofa Krawczyka. "Zastanówmy się nad tym zanim będzie za późno"

Krzysztof Krawczyk nie żyje

Jeszcze w sobotę 3 kwietnia Krzysztof Krawczyk informował swoich obserwatorów w mediach społecznościowych, że wrócił do domu po leczeniu. Pisał, że hospitalizacja była efektem zakażenia. Ponownie prosił o modlitwę i dziękował za wszelkie życzenia i dobre słowa. "Nie dajmy się wirusowi" – apelował również.

5 kwietnia, król estrady, przegrał walkę z chorobą. Do informacji o jego śmierci odniosła się Małgorzata Domagalik, dziennikarka i publicystka. "Kilkanaście dni temu pisałam, że Krzysztof trafił z Covidem-19 do szpitala. Czy dziś znowu odezwą się Ci, którzy poddają w wątpliwość pandemię? Zarazę, która odbiera nam bliskich, ale i niszczy miedzy nami poczucie wspólnoty? Zastanówmy się nad tym zanim będzie za późno i odwrotu już nie będzie" – wyznała Domagalik na swoim profilu na Instagramie.

Krzysztof Krawczyk zadebiutował w 1963 r. w zespole Trubadurzy. Karierę solową rozpoczął 10 lat później. W latach 70. wylansował wiele przebojów, m.in. "Jak minął dzień", "Parostatek", "Pamiętam Ciebie z tamtych lat". W 1975 r. otrzymał tytuł Piosenkarza Roku w plebiscycie Klubów Publicystów Estradowych. Trzy lata później zdobył pierwszą nagrodę na festiwalu w Opolu za piosenkę "Pogrążona we śnie Natalia".

