Małgorzata Rozenek zdradziła sekret skuteczności swojej diety. Wyeliminowała tylko 3 składniki

Małgorzata Rozenek o swojej diecie

W rozmowie z reporterką "Jastrząb Post" zdradziła, jak wracała do formy, oraz co wyeliminowała ze swojej diety.

- To jest tak, że im więcej masz lat, tym trudniej osiągnąć zadowalającą formę. Ale po raz kolejny przekonałam się, że jeżeli wdrożysz pewne zasady, to nie ma mocnych, musi się udać. Namawiam do rezygnacji tylko z 3 rzeczy – możesz żyć tak jak żyjesz. Możesz robić wszystko to, na co masz ochotę, pod warunkiem, że zrezygnujesz z cukru, mięsa i alkoholu. Jeżeli uda się się odstawić, nie mówię, że na raz, i że jednocześnie, ale dojść do sytuacji w której nie jesz cukru, nie jesz mięsa i nie pijesz alkoholu, wtedy otwiera się zupełnie inna przestrzeń, zdrowy tryb życia, który naprawdę jest widoczny nie tylko na ciele, ale i w głowie - wyznała w rozmowie Małgorzata.